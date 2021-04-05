Губернатор Черкаської області Олександр Скічко став студентом відомого американського вузу - Гарвардського університету.
Читайте такожЧеркаську ОДА очолить ведучий київського "Євробачення"Про це у своєму Instagram повідомила його дружина Єлизавета Юрушева.
«Мій чоловік зараз навчається у Гарварді. Пишу це, і у мене мурашки по тілу!» – зазначила вона.
«Скільки я його знаю, він завжди рухається вперед. Якщо щось не знає – він вивчить, якщо щось не виходить – він не опускає руки, а старається до тих пір, поки не вийде. І зараз Саша вступив на курси з комунікації та leadership у Hardvard, і тепер якщо він не на роботі, то за комп'ютером – вчиться і робить домашку! Він навіть замислюється поїхати туди, коли буде можливість, щоб повчитися там на стаціонарі», – додала Юрушева
Жінка додала, що захоплюється своїм чоловіком:
«Пишаюся тобою, мій супергерой! Ти чоловік з великої літери! Бути твоєю дружиною – це мій подарунок долі!».
Олександр Скічко: що про нього відомо
До призначення на посаду в Черкаську ОДА Скічко був народним депутатом від «Слуги народу».
До обрання в парламент працював на телебаченні, був ведучим ряду телепрограм.
У 2017 році, коли в Києві проходив пісенний конкурс «Євробачення», був одним з його ведучих.
У Верховній Раді очолював підкомітет з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.
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