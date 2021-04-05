Чиновник навчатиметься на курсах з комунікації та лідерства.

Губернатор Черкаської області Олександр Скічко став студентом відомого американського вузу - Гарвардського університету.

Читайте такожЧеркаську ОДА очолить ведучий київського "Євробачення"Про це у своєму Instagram повідомила його дружина Єлизавета Юрушева.

«Мій чоловік зараз навчається у Гарварді. Пишу це, і у мене мурашки по тілу!» – зазначила вона.

«Скільки я його знаю, він завжди рухається вперед. Якщо щось не знає – він вивчить, якщо щось не виходить – він не опускає руки, а старається до тих пір, поки не вийде. І зараз Саша вступив на курси з комунікації та leadership у Hardvard, і тепер якщо він не на роботі, то за комп'ютером – вчиться і робить домашку! Він навіть замислюється поїхати туди, коли буде можливість, щоб повчитися там на стаціонарі», – додала Юрушева

Жінка додала, що захоплюється своїм чоловіком:

«Пишаюся тобою, мій супергерой! Ти чоловік з великої літери! Бути твоєю дружиною – це мій подарунок долі!».

Олександр Скічко: що про нього відомо

До призначення на посаду в Черкаську ОДА Скічко був народним депутатом від «Слуги народу».

До обрання в парламент працював на телебаченні, був ведучим ряду телепрограм.

У 2017 році, коли в Києві проходив пісенний конкурс «Євробачення», був одним з його ведучих.

У Верховній Раді очолював підкомітет з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

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Автор: Катерина Шварц