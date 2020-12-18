Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації.
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Як зазначається на сайті глави держави, відповідний указ № 577/2020 підписано 18 грудня.
«Призначити Старуха Олександра Васильовича головою Запорізької обласної державної адміністрації», - йдеться в документі.
Олександр Старух: що про нього відомо
Олександр Старух народився 1973 року. У 1995-му закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 25 вересня 2008 – 18 березня 2010 вже обіймав посаду голови Запорізької ОДА.
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