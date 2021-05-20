Найгірше респонденти оцінили реформування медицини, економічний розвиток, земельну реформу, зменшення впливу олігархів на політику та боротьбу з корупцією.

42% українців оцінюють другий рік президенства Володимира Зеленського незадовільно або жахливо, майже чверть – на відмінно або добре, 34% – задовільно.

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Зазначається, що відносно краще оцінюють другий рік каденції чинного глави держави мешканці заходу та центру, молодь, виборці Зеленського.

Згідно з результатами опитування, відносно кращі оцінки отримали такі сфери програми «Держава в смартфоні», «Велике будівництво», звільнення полонених і заручників, зміцнення обороноздатності, міжнародна політика та об’єднання країни.

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Середні оцінки отримали боротьба з коронавірусом, реформування освіти, оновлення кадрів у органах влади, припинення вогню на Донбасі та соціальний захист населення.

Найгірше опитані оцінили реформування медицини, економічний розвиток, земельну реформу, зменшення впливу олігархів на політику та боротьбу з корупцією.

Як проводилося опитування

Опитування проводилось 16-18 травня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибіркова сукупність: 2,5 тис. респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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Автор: Костянтин Гончаров