Абсолютна більшість громадян (81%) заявили про свої наміри голосувати на президентських виборах.

Президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг електоральних преференцій громадян, за нього готові проголосувати 20% серед усього населення або 28% серед тих, хто визначився і піде на вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування "Соціально-політичні настрої українців, ІІІ-хвиля", проведеного 9-18 квітня Українським інститутом майбутнього (UIF) за сприяння "Нью Імідж маркетинг груп", презентовані сьогодні під час прес-конференції.

Як зазначається, два найближчі переслідувачі чинного президента - голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко набирають кожен удвічі менше голосів: відповідно 11% та 10% (або 15% та 14% серед тих, хто визначився і піде на вибори). Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко займає умовне четверте місце з 8% (11% серед тих, хто визначився і піде на вибори).

"Абсолютна більшість громадян (81%) заявили про свої наміри голосувати на президентських виборах. Не хочуть брати у них участь 16% респондентів, і лише три відсотки не визначилися. Респонденти, які не мають наміру голосувати на президентських виборах, найчастіше пояснювали це зневірою у тому, що їхній вибір щось змінить, або "відсутністю достойних кандидатів" (по 31% відповідно). Крім того, 14% з них заявили, що взагалі не цікавляться політикою або ж вважають що вибори сфальсифікують (12%). Лише половина (50%) з тих громадян, хто заявляє про своє бажання голосувати на виборах президента, вже визначилися зі своїм вибором. Водночас інша половина ще не обрала (41%) або не може відповісти на це питання (9%)", - йдеться в результатах опитування.

Водночас майже половина респондентів (47%) виступає за проведення дострокових виборів до Верховної Ради і 42% - проти цього. Половина громадян (53%) виступає проти проведення дострокових президентських виборів, 39% підтримують такий крок.

Близько половини (46%) громадян виступають за відставку всього уряду прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, водночас не підтримують цю ідею - 26%.

"Слуга народу" та "Опозиційна платформа – за життя" займають перші місця серед рейтингу партій: провладна партія має 13% підтримки (19% серед тих, хто визначився і піде на вибори), а опозиційна - 12% (18% серед тих, хто визначився і піде на вибори).

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"Європейська солідарність" та "Батьківщина" демонструють майже ідентичні результати до першої і другої хвиль дослідження і з 11% (16% серед тих, хто визначився і піде на вибори) та 10% (14% серед тих, хто визначився і піде на вибори) займають відповідно третє та четверте місце у партійному рейтингу.

Як проводилося опитування

В опитуванні взяли участь 2 тис. 400 респондентів методом опитування face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань LEMUR.

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Автор: Леся Лещенко