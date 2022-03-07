По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про результати третього раунду перемовин з Росією, які пройшли 7 березня на території Білорусі.

"Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені", - написав у Twitter Подоляк.

"На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що немає", - додав Михайло.

Вас також можуть зацікавити новини: