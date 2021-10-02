Радник керівника ОП не виключає, що президент сьогодні поспілкується з журналістами.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нинішню ситуацію довкола голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

На запитання щодо нинішньої ситуації довкола Разумкова Подоляк наголосив, що це питання до партії "Слуга народу", а Офіс президента "точно не має відношення до можливої чи неможливої відставки Дмитра Олександровича".

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На запитання, чи президент сьогодні обговорюватиме це питання з фракцією "СН", Подоляк зауважив, що президент Володимир Зеленський може обговорювати з фракцією і партією будь-які питання, бо це "його фракція, його партія".

"Який буде порядок обговорення, що саме вони будуть обговорювати, - він вам скаже, він сам особисто скаже після того, як він закінчить своє обговорення", - сказав радник керівника ОП.

Крім того, на запитання, які зараз стосунки у президента зі спікером, Подоляк сказав: "Я думаю, чудові".

На уточнення, чи питання можливої відставки Разумкова ніяк не пов'язане з якимись конфліктними ситуаціями, він зауважив: "Я взагалі вважаю, що будь-яка відставка - це питання функціональності тієї чи іншої людини. А не питання, "подобається мені хтось чи не подобається"... Якщо функціонально Дмитро Олександрович все робить правильно, то яка відставка може бути?"

Водночас, якщо у спікера є якісь невідповідності функціональним обов'язкам, додав Подоляк, то "може бути питання обговорення, внутрішньопартійне, про його можливу відставку".

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Разумков у Facebook написав, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради.

Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Арахамія отримав підписні листи і взяв із собою до Трускавця. Проте підписи за відставку Разумкова, за його словами, ще не збирали.

1-2 жовтня у Трускавці відбувається виїзне засідання фракції "Слуга народу". Планується, що в ньому візьмуть участь президент Володимир Зеленський і представники Офісу президента та уряду.

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Автор: Таня Поляковська