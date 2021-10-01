Відповідні підписні листи депутат взяв із собою до Трускавця.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що підписи під ініціативою про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту ще не збиралися.

Про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН, скільки підписів вже зібрано.

"Ми не збирали підписи за відставку Разумкова взагалі. Все, що я зробив, - це я використав своє право народного депутата, взяв ці підписні листи і привіз їх сюди", - розповів Арахамія.

На уточнення, чи означає це, що підписи будуть збиратися в Трускавці, він відповів: "Не факт".

Читайте такожУ готелях Трускавця, де житимуть "слуги народу", раптово закінчилися місця (фото)"Жодного підпису, навіть мого немає там підпису", - запевняє депутат.

Водночас Арахамія додав: "Якщо ви мене запитаєте, чи є розбіжності політичні з Разумковим, - я про це відкрито казав і кажу: є, особливо щодо закону про олігархів".

Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга народу"

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради.

Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади голови ВР йдуть вже давно.

1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу". Планується, що в ньому візьмуть участь президент Володимир Зеленський і представники Офісу президента і уряду.

Джерело УНІАН у фракції "Слуга народу" висловило впевненість, що питання про відставку Разумкова буде обговорюватися в Трускавці.

Автор: Таня Поляковська