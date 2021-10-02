Арахамія розповів й інші подробиці про плани на другий день з'їзду у Трускавці.

Президент України Володимир Зеленський вилітає до Трускавця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Тільки що телефонував президентові. Він вилітає зараз вже. Тобто, десь за 2,5 години буде тут. Якраз він приїде, коли у нас закінчиться робота в групах, і далі буде презентація всіх напрацювань в одному залі вже", - розповів Арахамія.

Він додав, що під час цієї частини зустрічі будуть, зокрема, "питання та відповіді до президента і до всіх керівників міністерств".

"Тобто, така жива тривала дискусія", - зазначив Арахамія.

Він уточнив, що у президента є "програмний виступ про те, куди ми йдемо, як ми йдемо".

"На його погляд: недоліки, які ми маємо. Його оцінка ситуації", - сказав Арахамія і зауважив, що сьогодні також очікується велика панель щодо Донбасу та шляху до миру.

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Крім того, він розповів, що запросив Зеленського завтра зайнятися спортом. Також Арахамія зазначив, що запросив президента на свій діджей-сет сьогодні.

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Арахамія також зазначив, що сьогодні, зокрема, депутати у Трускавці заслухають силовиків.

"Кожен представник силової структури розповідає коротко про те, де вони зараз знаходяться, по своїм планам трансформації... Кожен розповість про свою частину роботу", - додав він.

Після цього депутати працюватимуть у групах.

"Там, де кластери... Про План трансформації країни по кластерах", - розповів Арахамія і додав, що парламентарів розподілили на 5-6 відповідних груп.

Крім того, сьогодні очікується велика панель щодо Донбасу та шляху до миру.

"У нас є топ-3 теми - це шлях до миру, війна на Донбасі. Друга тема - це деолігархізація... І третя тема - це антикорупційні реформи", - розповів Арахамія.

Як повідомляв УНІАН, у Трускавці фракція "Слуга народу" проводить в готелі Rixos Prykarpattya виїзне засідання. У ньому очікується участь президента Володимира Зеленського.

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Про виїзне засідання "Велика фракція", яке проходитиме у Трускавці, стало відомо у вересні.

Зустріч "слуг народу", на яку запрошують і журналістів, відбудеться 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

На думку політологів на зустрічі вирішуватиметься питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Автор: Таня Поляковська