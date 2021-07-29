Під указ потрапили три українських важкоатлети - Наталія Давидова, Ольга Коробка та Олексій Торохтій.

Президент Володимир Зеленський позбавив державної стипендії трьох призерів Олімпійських ігор, у тому числі одного золотого медаліста. Всіх їх раніше визнали винними в допінгу і позбавили нагород.

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

У відповідному указі йдеться, що без стипендії залишилися:

бронзова медалістка літньої Олімпіади - 2008 у Пекіні, важкоатлетка (до 69 кг) Наталія Давидова;

срібна медалістка Олімпіади-2008, важкоатлетка Ольга Коробка;

чемпіон Олімпійських ігор 2012 в Лондоні, важкоатлет (до 105 кг) Олексій Торохтій.

Читайте такожУкраїнського спортсмена не пустять на Олімпійські ігри в Токіо через допінгВсі вони були позбавлені медалі через позитивні тести на заборонений стероїд дегідрохлорметилтестостерон (турінабол): Давидова і Коробка — в 2016 році, а Торохтій — у 2019-му.

Крім того, Зеленський розпорядився відновити виплату стипендій двом олімпійським чемпіонам: веслувальнику Інні Фроловій і шаблісту Георгію Погосову.

Як вже повідомляв УНІАН, напередодні українських легкоатлетів Михайла Гаврилюка, Назара Коваленка та Наталію Пироженко-Чорномаз відсторонили від участі в Олімпійських іграх-2020 в Токіо через підозру на допінг.

Однак навіть відсторонення олімпійців бувають помилковими — так сталося з тріатлоністкою Юлією Єлістратовою, яка не виступила на Олімпіаді, але допінгу у неї все ж не знайшли.

Автор: Станислав Кожемякин