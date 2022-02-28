Володимир Зеленський / president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що поки продовжується злочинне вторгнення в Україну, Росія зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
"Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, Російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого все це вам? Для чого? Російським матерям, російським вчителям, російським підприємцям, просто звичайним людям - для чого?", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський наголосив на тому, що зараз кожен українець - воїн, який має захищати свою державу.