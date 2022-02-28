Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що поки продовжується злочинне вторгнення в Україну, Росія зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, Російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого все це вам? Для чого? Російським матерям, російським вчителям, російським підприємцям, просто звичайним людям - для чого?", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський наголосив на тому, що зараз кожен українець - воїн, який має захищати свою державу.

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