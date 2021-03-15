Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, створення якої ініціює фракція "Слуга народу", розслідуватиме можливу співпрацю представників влади з державою-агресором.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, створення якої ініціює фракція "Слуга народу", перевірятиме, чи має попередній президент України Петро Порошенко стосунок до діяльності голови політради "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука та колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він нагадав, що сьогодні в парламенті зареєстровано проект постанови "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України" (№ 5243).

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Корнієнко зазначив, що ця ТСК має розслідувати "діяльність всіх представників влади – і попередньої, і, можливо, теперішньої щодо можливих дій і співпраці з державою-агресором".

За його словами, впродовж останнього місяця з'явилося багато інформації на цю тему і, зокрема, завдяки активній роботі Ради національної безпеки і оборони, СБУ.

Корнієнко додав, що варто дослідити й так звані "плівки Суркова-Медведчука", щоб "перевірити, чи має стосунок минула влада, колишній президент до діяльності пана Медведчука і пана Суркова".

Корнієнко зазначив, що також ТСК має досліджувати ситуація щодо Харківських угод.

Він розповів, що на сьогодні до складу ТСК вже делегували своїх представників групи "Довіра", "За майбутнє", а також фракції "Опозиційна платформа - за життя" та "Слуга народу".

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Минулого року фракції "Європейська солідарність" та "Голос" ініціювали створення ТСК з розслідування ситуації з нібито зривом спецоперації українських спецслужб щодо затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера", але фракція "СН" не підтримувала цю ініціативу, і зараз запропонувала створити іншу ТСК.

Плівки Медведчука-Суркова: що відомо

25 лютого видання Цензор.нет оприлюднило аудіозапис розмови двох людей, голосами схожих на екс-помічника президента Росії Владислава Суркова та народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, які обговорювали постачання електроенергії до захопленого Криму.

Крім цього, сторони говорять про обмін бранцями на Донбасі. В ході бесіди Медведчук розповідає Суркову, що саме Порошенко запропонував йому займатися питаннями звільнення полонених.

Сам Медведчук не став підтверджувати факт розмови.

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Автор: Надя Пришляк