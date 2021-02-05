Також сьогодні депутати мають розглянути законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Сьогодні у Верховній Раді України відбудеться Година запитань до уряду про результати проведення карантинних заходів, запроваджених урядом у січні, та про виконання плану вакцинації населення України від СOVID-19.

Про це йдеться в порядку денному сьогоднішнього засідання ВР.

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Сьогодні передбачається розглянути проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Крім того, сьогодні планується розглянути проект постанови про Національний план вакцинації населення України від COVID-19.

Також сьогодні розглядатиметься законопроект щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі та проект закону про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки.

Серед іншого, має розглядатися проект закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України та проект закону про установу бізнес-омбудсмена в Україні.

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Автор: Тетяна Поляковська