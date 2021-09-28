Міністр підкреслив, що можлива двостороння зустріч Зеленського з Путіним жодним чином не скасовує нормандський формат.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський вів би з наступальних позицій та "створив би для Путіна багато дискомфорту".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

На запитання, чи доцільна зустріч президентів України та Росії у форматі тет-а-тет Кулеба відповів наступним чином: "Якщо це сприяє досягненню миру в Україні і припиненню вбивств наших солдатів та цивільних громадян, то абсолютно доцільно. Президент України абсолютно чітко знає наші червоні лінії і він таку розмову, якби вона сталася, я переконаний, вів би з наступальних позицій, і створив би багато дискомфорту для Путіна в розмові тет-а-тет".

Міністр підкреслив, що можлива двостороння зустріч Зеленського з Путіним жодним чином не скасовує нормандський формат.

Читайте також"Тисячі кілометрів загрози на кордоні": Кулеба про "домовленості" Лукашенка та Путіна"Найбільш активно робота ведеться саме над організацією нормандського саміту. І ми дійсно хочемо провести його ще за участі канцлера Меркель", - уточнив він.

Своєю чергою, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що таку зустріч однозначно необхідно проводити, якщо це допоможе "зв'язати руки Путіну" у військовій чи гібридній дестабілізації.

"Це означає, що ми маємо погодити цю позицію з нашими партнерами. У першу чергу, з американцями. І ми маємо як у джазі грати одну мелодію", - пояснив він.

Водночас, Клімкін заявив, що зустріч Путіна та Зеленського однозначно не варто проводити, якщо вона буде використана для поступок, зокрема щодо газових постачань.

"Тобто має бути публічна позиція, абсолютно зрозуміла всім українцям", - додав він.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що не має сумнів у тому, що під час такої зустрічі жодної капітуляції чи зради бути не може.

"Я дуже добре обізнаний у позиції президента і переконаний, що він таку зустріч проведе достойно", - наголосив він.

Зустріч Зеленського і Путіна

У квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися "у будь-якій точці Донбасу, де йде війна". Той порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

Зеленський відкинув його пропозицію та заявив, що не спілкуватиметься з терористами.

Раніше прес-секретар Путіна заявляв, що в Кремлі вітають бажання Зеленського провести переговори, але виключають обговорення питання Донбасу. За його словами, президенти зустрінуться, "коли обидва будуть готові, коли буде порядок денний для їх спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти".

Своєю чергою, Зеленський, йдучи зі штаб-квартири ООН, де він виступав на сесії Генасамблеї, заявив, що зустрічатиметься з Путіним, "коли він буде готовий".

Автор: Антоніна Доломанжи