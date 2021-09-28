Очільник Офісу президента наголосив, що важливо, щоб ці перемовини відбулися.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що якби у президента РФ Володимира Путіна було стовідсоткове бажання зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, то дата і місце проведення цих перемовин уже були б відомі.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Для всього цивілізованого світу зрозуміло, що Україна не порушує міських домовленостей. У нас багато питань до цих домовленостей, але ми відповідальна країна, і цей документ був підписаний від імені нашої країни… Тому важливо, щоб ці переговори (президента РФ та України) відбулися", - зазначив він.

Однак, Єрмак нагадав, що Росію постійно щось не влаштовує у цьому питанні.

Читайте такожУкраїна хоче провести зустріч "нормандської четвірки" до відставки Меркель - Єрмак"Але мені здається, що наші відносини, якщо так можна про них сказати, перебувають на такій стадії, коли просто треба, якщо є бажання та політична воля, припинити війну, якщо є бажання, виконувати норми міжнародного права, поважати міжнародне право, поважати визнані кордони, то треба просто сідати і говорити про це", - підкреслив очільник Офісу президента.

Він наголосив, якби таке бажання було у Росії "на 100 відсотків", то дата і місце проведення цих перемовин уже були б відомі.

Зустріч Зеленського і Путіна

У квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися "у будь-якій точці Донбасу, де йде війна". Той порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

Зеленський відкинув його пропозицію та заявив, що не спілкуватиметься з терористами.

Раніше прес-секретар Путіна заявляв, що в Кремлі вітають бажання Зеленського провести переговори, але виключають обговорення питання Донбасу. За його словами, президенти зустрінуться, "коли обидва будуть готові, коли буде порядок денний для їх спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти".

Своєю чергою, Зеленський, йдучи зі штаб-квартири ООН, де він виступав на сесії Генасамблеї, заявив, що зустрічатиметься з Путіним, "коли він буде готовий".

Автор: Антоніна Доломанжи