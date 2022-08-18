Разом з Ердоганом до Львова прибули глави ключових турецьких міністерств, а також глава компанії Baykar.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган опівдні прибув до Львова для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Як зазначає турецьке видання Haberturk, це перший візит Ердогана в Україну після початку війни. Сьогодні турецький президент прибув до Львова на запрошення Зеленського.

Як повідомило видання, по дорозі в Україну в польському міжнародному аеропорту Жешув Ердоган зустрівся з губернатором польського регіону Радославом Віатрою і послом Туреччини у Варшаві Ченгізом-Камілем Фиратом, після чого по суші відправився до Львова.

Крім вже відомої теми переговорів про шляхи завершення війни в Україні, Ердоган разом зі своїм українським колегою Зеленським оцінить турецько-українські відносини на рівні стратегічного партнерства.

За даними видання, Ердогана в поїздці в Україну супроводжують міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр енергетики і природних ресурсів Фатіх Донмез, міністр оборони Хулусі Акар, міністр сільського і лісового господарства Вахіт Кірішчі, міністр торгівлі Мехмет Муш, глава Національної розвідувальної організації Хакан Фідан, глава оборонної промисловості Ісмаїл Демір і генеральний директор компанії Baykar Халук Байрактар.

Як повідомляв УНІАН, в ході візиту турецького президента передбачено проведення тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. На зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом.

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