Раніше стало відомо, що в Україні Ердоган буде просувати ідею дипломатичного вирішення війни.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в ході візиту в Україну запропонує українському колезі Володимиру Зеленському організувати зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє урецький телеканал A Haber.

"Очікується, що Ердоган запропонує Зеленському організувати його зустріч з Путіним", - повідомив кореспондент телеканалу зі Львова, пославшись на джерела в дипломатичних колах.

Інший турецький новинний телеканал CNN Turk додав, що Зеленський і Путін можуть провести зустріч для визначення "дорожньої карти" з питання завершення війни в Україні.

"Згідно з новинами, які ми отримали з російських джерел, президент Росії Володимир Путін може зустрітися з Володимиром Зеленським. Російська сторона заявила, що лідери можуть обговорити і визначити "дорожню карту". Потім делегації можуть почати роботу з втілення цієї "дорожньої карти" в життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Львові відбудуться тристоронні переговори між президентами України і Туреччини Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррешом.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня військовий експерт Олег Жданов заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган і генсек ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з Володимиром Зеленським просуватимуть завершення війни з РФ дипломатичним шляхом, однак це російський план - сісти за стіл переговорів прямо зараз.

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