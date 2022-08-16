Тристоронній саміт відбудеться 18 серпня.

У Львові на саміті за участі президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша йтиметься про припинення російсько-української війни "дипломатичними засобами".

Як йдеться у заяві на сайті турецького президента, Ердоган на запрошення Зеленського здійснить одноденний робочий візит до Львова 18 серпня.

Під час перемовин лідери обговорять усі аспекти турецько-українських відносин, які мають рівень стратегічного партнерства.

"Також, в рамках візиту, планується проведення тристороннього саміту за участі президента Володимира Зеленського і генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша, під час якого буде розглянуто потенційні кроки, спрямовані на дедалі активнішу підтримку діяльності механізму, сформованого для експорту українського зерна на світові ринки, і на припинення війни між Україною і Росією за допомогою дипломатичних засобів", - сказано у заяві.

Нагадаємо, що 5 серпня президенти Туреччини і Росії зустрілися в Сочі. Наступного дня Ердоган заявив, що Туреччина частково буде платити за російський газ в рублях.

Раніше перший помічник Ердогана заявляв, що світ "не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Росію".

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