Грень під час вступу на посаду члена комісії не позбувся однієї зі своїх фірм, як це передбачено законодавством.

Президентові Володимиру Зеленському внесли подання про звільнення члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня.

Читайте такожЗеленський вручив посвідчення новим членам ЦВКПро це УНІАН повідомило джерело у Центрвиборчкомі.

"Внесли подання на звільнення", - зазначив співрозмовник.

За його словами, згідно із законодавством, при виникненні відповідних підстав для звільнення президент у 13-денний термін вносить до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена комісії.

6 травня до Окружного адміністративного суду Києва надійшла заява про забезпечення позову від члена ЦВК Віталія Греня. Він просив суд заборонити голові ЦВК чи його заступнику вносити президентові України подання про його звільнення.

Наразі суд вирішує, чи є правові підстави для вжиття заходів забезпечення позову.

Джерело УНІАН у Центрвиборчкомі повідомило, що внесення президентові подання про звільнення Греня спричинено тим, що він під час вступу на посаду члена комісії не позбувся однієї зі своїх фірм, як це передбачено законом.

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Автор: Антоніна Доломанжи