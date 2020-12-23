Раніше Путін пообіцяв "нарощувати підтримку" ОРДЛО.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що слова про "допомогу" для окупованого Донбасу, які сказав президент РФ Володимир Путін під час своєї прес-конференції, є грубим порушенням законодавства України, її суверенітету та територіальної цілісності.

Про це заявили у вітчизняному МЗС, пише видання "Гордон".

"Російська Федерація дійсно може допомогти Донбасу, якщо припинить грубо порушувати норми міжнародного права – припинить агресію проти України, виведе свої війська і найманців з тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях. Розглядаємо надання так званої допомоги і постачання" гуманітарних "або будь-яких інших вантажів на тимчасово окуповані Росією території в Донецькій і Луганській областях без офіційної згоди України як грубе порушення законодавства України, її суверенітету і територіальної цілісності", – йдеться в повідомленні МЗС.

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Там також відзначили відданість України виконанню Мінських і "нормандських" домовленостей.

"Росія доклала всіх зусиль, щоб процес консультацій в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі і виконання домовленостей в рамках нормандського формату були фактично заблоковані. Щоб вивести переговорний процес з цього стану, Росія повинна, нарешті, прийняти рішення про припинення збройної агресії і виведення своїх збройних формувань з Донбасу", – підкреслили в МЗС.

Що сказав Путін про Донбас

На прес-конференції 17 грудня Путін оголосив, що РФ буде "нарощувати підтримку" окупованого Донбасу. "Ми, Росія, як підтримували Донбас, так і будемо підтримувати. Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується і підтримки виробництва, і вирішення соціальних питань, і інфраструктурного характеру питань, і так далі", - заявив Путін.

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Автор: Юрій Годован