За словами Пєскова, у Кремлі стежать за тим, як розвиваються події в Україні.

У Кремлі заявили, що для президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук є українським політиком, який виступає за нормалізацію «взаємовигідних» відносин між РФ і Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

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«Ким є для Путіна Медведчук? Для Путіна він є одним з українських політиків, який на відміну від багатьох інших дотримується точки зору щодо необхідності нормалізації взаємовигідних відносин між Росією і Україною», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, ким для Путіна є Медведчук.

За його словами, Путін і Медведчук знають один одного і неодноразово зустрічалися.

«Медведчук у цьому випадку не на словах, а на ділі реалізує цю свою позицію, але при цьому він залишається українським політиком», - додав Пєсков.

Він наголосив, що в Кремлі стежать за тим, як розвиваються події в Україні.

«Ми жодним чином не маємо наміру втручатися, але хочемо бути впевненими, що йдеться не йде про політичне «полювання на відьом» і зачистку політичного поля з метою звільниться від конкурентів - політичних сил», - додав Пєсков.

Справа проти Медведчука й Козака

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ), проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь» («Луч»).

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

13 травня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками. Суддя відмовив у задоволенні як клопотання прокурорів щодо запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення 300 млн 930 грн застави, так і клопотання захисників про взяття Медведчука на поруки його колег з фракції "ОПЗЖ".

14 травня в Нацполіції повідомили, що на виконання рішення Печерського райсуду наділи на підозрюваного Медведчука електронний браслет.

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Автор: Роман Цимбалюк