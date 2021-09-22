У комісії закликали Раду утриматися від розгляду документа.

Висновки Венеціанської комісії за проектом закону про олігархів будуть готові у грудні. Зараз документ підготували до другого читання.

Про це повідомив народний депутат "європейської солідарності" Олексій Гончаренко в Telegram-каналі.

Політик оприлюднив лист від голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо для спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Венеціанська комісія підготує висновок щодо імплементації під час своєї 129 пленарної сесії 15-16 грудня 2021 року", - зазначено в листі.

Читайте такожАрахамія сказавши, коли Рада розгляне законопроект про олігархівПри цьому представник Комісії закликав не розглядати законопроект до офіційного висновку.

За словами нардепа, Венеціанська комісія вважає, що прийняття законопроекту без висновку комісії буде негативним сигналом західним партнерам враховуючи, що Україна має намір привести законодавство до європейських стандартів.

Згідно з порядком денним на 23 вересня, законопроект №5599 у парламенті мають розглянути у другому читанні.

Закон про олігархів: що відомо

Проект закону №5599 ініціював президент Володимир Зеленський у червні поточного року.

Мета документа - визначити "олігархів" і обмежити їх вплив. Згідно з текстом законопроекту, олігархом вважається людина, яка відповідає хоча б трьом умовам:

бере участь у політичному житті;

значний вплив на ЗМІ;

монополіст на загальнодержавному ринку;

володіє активами більш ніж 1 мільйон прожиткових мінімумів.

1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект про олігархів.

20 вересня на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту ухвалили рішення про розгляді на поточному тижні законопроекту про олігархів (№5599) та законопроекту про наповнення держбюджету (№5600). Голова ВР Дмитро Разумков зазначив, що немає жодних підстав для розгляду даних законопроектів, тому що не готові до них і немає висновків Головного науково-експертного управління ВР. Тому, за його словами, такий розгляд буде проводитися всупереч Регламенту.

Автор: Анастасія Горбачова