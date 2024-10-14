'Радикала' Олега Ляшка призначено комбатом

Призначення Ляшка підтвердив командир підрозділу розвідки Сухопутних військ Денис Ярославський.

Народного депутата, лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, який зараз служить у лавах ЗСУ, призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади. Призначення Ляшка підтвердив командир підрозділу розвідки Сухопутних військ Денис Ярославський.

"Як вам таке просування по службі - лейтенант Ляшко О.В. (Потрібно віддати належне іноді приїжджав на ксп і тусувався для звітності), призначений командиром батальйону в одну з бригад (підполковницька посада)", - написав він.

При цьому він зазначив, що його "починає турбувати те, що відбувається", адже є хлопці, які "всю війну по 2-3 лінії фронту в сержантах ходить, не маючи жодної нагороди".

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14 жовтня у соцмережах розповсюдився документ, у якому говорится, що 11 жовтня Олега Ляшка було призначено командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

Інформацію про призначення Ляшка також підтвердив "Українській правді" пресофіцер 63 бригади Ростислав Ящишин .

Народні депутати і війна

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