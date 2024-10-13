Деяким нардепам точно немає сенсу сидіти у Раді, вважає голова фракції "Слуга народу".

Очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія стверджує, що "слуги" готові поїхати на фронт, але за певної умови.

Так він відповів на коментар блогера під постом голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, члена партії "Слуга народу" Микити Потураєв у Facebook щодо облави ТЦК після концерту "Океану Ельзи" в Києві.

"…Вам би не підтримувати щось чи засуджувати, а піти всією фракцією на фронт, подати приклад своїм виборцям", - написав блогер Сергій Марченко.

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На цей закид відреагував Арахамія. Голова фракції "СН" написав, що "слуги" готові вирушити на фронт, але після того, як так вчинять члени "Європейської Солідарності":

"…ми готові (піти на фронт, - Ред.), одразу ж після того, як ваші друзі з "ЄС" це зроблять - вони взагалі не голосували ні за мобілізацію, ні за податки, думаю, що і за бюджет не будуть. Точно в парламенті немає сенсу сидіти - в "ТікТоці" можна і з іншого місця "працювати".

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У Києві 11 жовтня після концерту гурту "Океан Ельзи" біля "Палацу спорту" співробітники ТЦК та СП і поліції влаштували облаву на відвідувачів - перевіряли документи у чоловіків. Журналісти дізналися, що кілька осіб були затримані, а ще кільком просто виписали повістки. Микита Потураєв прокоментував облаву на військовозобов'язаних - написав у соцмережі, що підтримує такі дії.

Варто зазначити, що в Україні після початку повномасштабного вторгнення росіян триває мобілізація. Мобілізувати можуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, які придатні до служби у війську й не мають причин для відстрочки та не заброньовані.

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