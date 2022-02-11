Телеканал Євгенія Мураєва "НАШ" неодноразово штрафували за поширення мови ворожнечі.

Рада нацбезпеки та оборона на сьогоднішньому засіданні, 11 лютого, розгляне санкції проти телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва, якого британська розвідка називає імовірним очільником окупаційної адміністрації у разі захоплення Росією території України.

Про це кореспонденту LIGA.net повідомив один зі співрозмовників у РНБО та ще один – у правоохоронних органах.

Водночас невідомо, чи планують які-небудь обмеження проти самого Мураєва.

"Питання санкцій проти каналу НАШ буде винесено на розгляд", – сказало одне з джерел.

Видання звертає увагу, що учора, 10 лютого, Мураєв закликав людей "прийти та захистити своє майбутнє" під будівлею Харківської облдержадміністрації, де сьогодні має відбутися виїзне засідання РНБО.

Телеканал "НАШ" і російська пропаганда

Телеканал Євгенія Мураєва "НАШ" неодноразово штрафували за поширення мови ворожнечі й викривлення новин на користь країни-агресора.

Ведучі, зокрема, запрошували в ефіри представників російських окупантів Донбасу й не зупиняли бойовиків, коли ті звинувачували у неіснуючих "провокаціях" Збройні сили.

Сам Мураєв заперечує війну з Росією.

Днями Нацрада подала чергове звернення. Відтепер регулятор вимагає анулювати ліцензію й іншим каналам Мураєва. Попередні штрафи, за даними Нацради, "НАШ" так і не сплатив та не усунув порушення.

Попри це "НАШ" продовжує мовити на території України, що обурює громадських активістів. Вони 2 лютого пікетували офіс телеканалу у Києві. Крім того, на сайті ОП створена петиція з вимогою закрити "НАШ".

У РНБО уже є досвід анулювання ліцензій телеканалам. У лютому 2021 року відповідне рішення Радбезу фактично зупинило мовлення ТБ кума Путіна Віктора Медведчука.

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