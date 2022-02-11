Рада нацбезпеки та оборона на сьогоднішньому засіданні, 11 лютого, розгляне санкції проти телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва, якого британська розвідка називає імовірним очільником окупаційної адміністрації у разі захоплення Росією території України.
Про це кореспонденту LIGA.net повідомив один зі співрозмовників у РНБО та ще один – у правоохоронних органах.
Водночас невідомо, чи планують які-небудь обмеження проти самого Мураєва.
"Питання санкцій проти каналу НАШ буде винесено на розгляд", – сказало одне з джерел.
Видання звертає увагу, що учора, 10 лютого, Мураєв закликав людей "прийти та захистити своє майбутнє" під будівлею Харківської облдержадміністрації, де сьогодні має відбутися виїзне засідання РНБО.
Телеканал "НАШ" і російська пропаганда
Телеканал Євгенія Мураєва "НАШ" неодноразово штрафували за поширення мови ворожнечі й викривлення новин на користь країни-агресора.
Ведучі, зокрема, запрошували в ефіри представників російських окупантів Донбасу й не зупиняли бойовиків, коли ті звинувачували у неіснуючих "провокаціях" Збройні сили.
Сам Мураєв заперечує війну з Росією.
Днями Нацрада подала чергове звернення. Відтепер регулятор вимагає анулювати ліцензію й іншим каналам Мураєва. Попередні штрафи, за даними Нацради, "НАШ" так і не сплатив та не усунув порушення.
Попри це "НАШ" продовжує мовити на території України, що обурює громадських активістів. Вони 2 лютого пікетували офіс телеканалу у Києві. Крім того, на сайті ОП створена петиція з вимогою закрити "НАШ".
У РНБО уже є досвід анулювання ліцензій телеканалам. У лютому 2021 року відповідне рішення Радбезу фактично зупинило мовлення ТБ кума Путіна Віктора Медведчука.