Напередодні під офісом телеканалу пройшла акція протесту.

Телеканал "Наш" отримав велику кількість попереджень за свої порушення стандартів журналістики.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповіла голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

"Телеканал "Наш", до речі, можна приписати до цього розгляду. Тому що він свого часу теж був за подібні порушення, яких допустив дуже багато, переданий до суду для позбавлення ліцензії", - сказала Герасим'юк.

Читайте такожУ Верховному суді оскаржили закриття телеканалів "NewsOne", "112 Україна" і " ZIK"

Вона додала, що "Наш", як і канали нардепа Тараса Козака, мають не один десяток попереджень від Нацради.

"Минулого року тільки штук шість було "112", "ZiK" п'ять попереджень. По-перше, ми дотримуємося закону. У законі прописані процедури, за якими ми діємо. І я ще раз повторюю про недосконалість нинішнього закону, оскільки ми сьогодні ще живемо з вами за законом Про ТБ і радіомовлення 1993 року, коли не існував YouTube, коли телефон ще був, як трактор", - зазначила голова Нацради.

Ситуація з каналом "Наш": що було раніше

Вчора активісти пікетували офіс телеканалу "Наш", щоб висловити невдоволення прокремлівською політикою цього каналу.

За фактом протестів і сутичок поліція відкрила кримінальні провадження.

Заборона каналів Козака-Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від Партії "опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

У той же час ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

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Автор: УНІАН