Протестувальники вимагають закриття телеканалу.

На вулиці Жилянській, 101А, де розташований офіс телеканалу "НАШ", відбувається масова акція протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька сотень людей зібралися під стінами офісу, аби виступити з вимогою про закриття телеканалу.

Протестувальники скандують "Пам’ятай, чужинець, тут господар - українець", "Закрийте ватну помийку", "Мураєва - за ґрати" та інші лайливі гасла на адресу власника телеканалу Євгена Мураєва.

Читайте такожСБУ готує документи для внесення телеканалу "НАШ" до санкційного списку

З двору телеканалу ввімкнули гучномовець. З нього лунають звинувачення на адресу протестувальників, заяви про те, що акції проплачені.

Крім цього, можна почути нібито реальні історії від невідомих дикторів. До прикладу, заробітчанина з Польщі, який розповідає, як був на Майдані і йому за це давали гроші. Інша розповідь - від невідомої жінки, яка просить сина поїхати з Києва, де він нібито заробляє на платних мітингах.

Заяви, що лунають з гучномовця, заглушають виступи протестувальників, та, ймовірно, спрямовані на те, аби деморалізувати учасників акції.

З автовишки у дворі телеканалу оператор веде відеозапис мітингу. Протестувальники натомість світять у його бік ліхтариками, щоб засвітити камеру.

Учасники акції тримають різноманітні плакати, де обігрується назва телеканалу ("Не наш, а їхній" тощо).

Чимало плакатів присвячені звинуваченням на адресу телеканалу у пособництві Кремлю і підтримці російської агресії проти України.

Крім плакатів, протестувальники також принесли ємність із ватою та фотографією Євгена Мураєва, мішки з написом "ВАШ".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов не взявся прогнозувати, чи буде запроваджено санкції проти каналу Мураєва "НАШ".

"Я не можу одноосібно це питання вирішувати. Якщо відповідні документи будуть подані до апарату РНБО, вони будуть розглянуті і відповідні рішення будуть прийняті на засіданні РНБО", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: