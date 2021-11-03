Російські ЗМІ почали розганяти "скандал", зазначив глава МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив російські ЗМІ в "розприскуванні жовчі" з метою дискредитації України на конференції ООН з питань зміни клімату COP26 в Глазго (Великобританія).

Про це Кулеба сказав під час відеозвернення в соціальній мережі Facebook.

Глава МЗС зазначив, що гнучкий графік, пов'язаний з проведенням великої кількості зустрічей на полях конференції ООН з питань зміни клімату у Глазго, не дозволив українській делегації вчасно потрапити до зали, де обговорювалася "метанова ініціатива".

Кулеба звернув увагу, що саме російські медіа почали розганяти інформацію про начебто "скандал", що президента України Володимира Зеленського не було на засіданні, яке вів спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі.

Читайте також"Путін – вбивця?": Кулеба відповів на питання щодо президента РФ"Україна попередила організаторів про те, що ми не встигаємо, і відбувся збій не збоку України, а з боку саме організаторів цього заходу. Давайте не вестися на всі ці російські закиди і на всі їхні провокації, і на ту жовч, яку вони розприскують активно в інформаційному просторі, намагаючись дискредитувати Україну. Нічого такого не було. Нормальний організаційний момент. Конференція подібного рівня і масштабу – це дуже динамічний захід, і там відбуваються найрізноманітніші речі, графік плаває. Нічого страшного абсолютно не відбулося", – сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що головне те, що президент на полях конференції поговорив з усіма ключовими учасниками для просування і захисту національних інтересів України.

"Закликаю у цій війні за реальність налаштовуватись на перемогу і не вестися на провокації та маніпуляції росіян. Тоді ми з вами обов'язково переможемо, якщо будемо зберігати холодний розум", – сказав міністр.

Глава МЗС зазначив, що російські медіа розгортають в інформаційному просторі "справжню істерику" через те, що Зеленський провів хороші розмови з президентом США Джо Байденом і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 1-2 листопада брав участь у конференції ООН з питань зміни клімату в Глазго (Великобританія).

Автор: Віталій Саєнко