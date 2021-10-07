Під час розгляду питання про звільнення Дмитра Разумкова засідання ВР веде народний депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Розгляд питання про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту розпочався з суперечок.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку розгляду питання Разумков заявив, що не головуватиме на засіданні під час розгляду питання про відкликання його з посади голови ВР, оскільки йдеться про конфлікт інтересів.

Потім було зазначено, що під час розгляду питання засідання вестиме, як раніше визначив парламент, народний депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Разумков запропонував йому керувати процесом з робочого місця, оскільки, мовляв, всі місця в президії зайняті, і трибуна парламенту буде зайнята, мабуть, малося на увазі, що за нею виступатимуть народні депутати з даного питання.

Читайте також"Потрібно боротися зі спамом": у "Слузі народу" анонсували зміни в роботі РадиРазом з тим перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук звільнив своє місце в президії для Гетманцева, а сам перейшов в урядову ложу.

Між Разумковим та Гетманцевим виник спір з приводу дотримання норм Регламенту ВР.

Подібний спір виник також з представником президента у Конституційному суді України Федором Веніславським, який пропонував змінити роботу парламенту сьогодні, зокрема провести позачергове засідання раніше, ніж о 16.00.

Однак Разумков його "потролив", зазначивши, що, як конституціоналіст, він повинен знати, що є розпорядження голови ВР, яким визначено, коли починається засідання, і це не може змінюватися голосуванням.

Також народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов звинуватив Гетманцева в тому, що його дружина нібито працює помічником Стефанчука, який претендує на посаду голови ВР, а тому Гетманцев не може вести засідання через конфлікт інтересів.

Гетманцев не спростував цю інформацію, а лише зазначив: "Якби був конфлікт інтересів, то я б про це сказав".

Відставка Разумкова

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР, і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.

4 жовтня депутат від "СН" Олексій Устенко у коментарі УНІАН заявив, що фракція "СН" невдовзі обговорить імовірні кандидатури на посаду нового спікера ВР і його першого заступника, яким може стати Корнієнко. Потенційний кандидат на посаду голови парламенту - нинішній перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Того ж дня Корнієнко в коментарі УНІАН натякнув, що у разі делегування командою президента, не відмовиться стати першим заступником голови парламенту.

Автор: Надя Пришляк