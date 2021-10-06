Сам Корнієнко запевняє, що рішення ухвалюватиме парламент.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков натякнув, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко "мітить" на місце першого віце-спікера парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Відповідаючи на запитання, наскільки ймовірно, що Корнієнко стане спікером ВР у разі відкликання Разумкова з цієї посади, він зауважив: "Наскільки я знаю, Олександр Сергійович планує бути першим віце-спікером. Може, помиляюся".

На це присутній на ефірі Корнієнко сказав, що це вирішуватиме сесійна зала Верховної Ради.

Разумков відповів йому: "Правильно. Але документи подаються на вас", і засміявся.

Водночас, Корнієнко запевнив, що такі документи не можуть подаватися, коли відповідна посада не вільна, а Разумков відповів йому: "По-різному буває".

Віце-спікера Верховної Ради України, яким зараз є Олена Кондратюк, змінювати не збираються.

Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

На запитання щодо посади віце-спікера він зауважив: "У нас немає планів змінювати віце-спікера".

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Відставка Разумкова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР, і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.

4 жовтня депутат від "СН" Олексій Устенко у коментарі УНІАН заявив, що фракція "СН" невдовзі обговорить імовірні кандидатури на посаду нового спікера Верховної Ради і його першого заступника, яким може стати Корнієнко. Потенційний кандидат на посаду голови парламенту - нинішній перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Того ж дня Корнієнко в коментарі УНІАН натякнув, що у разі делегування командою президента, не відмовиться стати першим заступником голови парламенту.

5 жовтня Верховна Рада включила до порядку денного сесії питання про відкликання з посади голови парламенту Дмитра Разумкова. Питання про відкликання його з посади розглядатиметься 7 жовтня. Вирішено, що засідання парламенту під час розгляду цього питання вестиме народний депутат від "СН" Данило Гетманцев.

Автор: Таня Поляковська