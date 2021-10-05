Питання про відкликання Разумкова з посади пропонується розглянути 7 жовтня.

Верховна Рада включила до порядку денного сесії питання про відкликання з посади голови парламенту Дмитра Разумкова.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 246 з 379 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Перед цим перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, який наразі веде засідання, оголосив про початок розгляду питання про включення до порядку денного сесії ВР питання про відкликання з посади голови парламенту.

"Відповідно до Регламенту, воно приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. І одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році", - нагадав Стефанчук і додав, що напередодні надійшла відповідна пропозиція 175 депутатів.

Своєю чергою, перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко зазначив, що питання про відкликання з посади Разумкова пропонується розглянути 7 жовтня.

Проти рішення за включення до порядку денного сесії зазначеного питання проголосували 86 депутатів, утрималися - 14, не голосували - 33.

У "СН" це рішення підтримали 211 депутатів, у групі "Довіра" - 16, у групі "Партія "За майбутнє" - 15, а також 4 позафракційних депутати.

"Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина" не дали жодного голосу "за".

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Відставка Разумкова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, Верховна Рада відсторонила голову парламенту Дмитра Разумкова від ведення двох пленарних засідань. Ініціювали відсторонення фракція "Слуга народу", а також групи "Довіра" та "Партія "За майбутнє". "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина" цю пропозицію не підтримали.

За словами першого заступника голови фракції "СН" Олександра Корнієнка, 4 жовтня на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова ВР "знехтував правом депутатських фракцій" на включення до порядку денного питань, на яких вони наполягали. У "СН" вважають, що таким чином спікер грубо порушив Регламент ВР.

2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР.

Автор: Таня Поляковська