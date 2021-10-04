Нардеп від "Слуги народу" наголосила, що Дмитро Разумков без Зеленського не став би головою парламенту, а Зеленський без Разумкова став би президентом.

У "Слузі народу" вважають конфлікт із спікером Верховної ради Дмитром Разумковим "внутрішньофракційним" і назвали основного кандидата йому на заміну.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомила народний депутат з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"У нас відбулося тривале засідання фракції в Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання. Дійсно, це рішення досить важке (щодо Разумкова – ред.). Ідеться про внутрішньофракційний конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат - це Руслан Стефанчук", - сказала Кравчук.

За її словами, відставка Разумкова з посади спікера парламенту наразі є очевидною. Вона наголосила, що Разумков без Зеленського не став би головою ВР.

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"В чому основна різниця. Володимир Зеленський без Дмитра Разумкова став би президентом. А Разумков без президента не став би головою парламенту. Ми в тому самому Трускавці два роки тому делегували різних людей на різні посади, зокрема на голову Верховної Ради. І наше завдання - виконувати програму президента, програму партії, бо ми з нею прийшли. Чи піде Разумков в опозицію? Я не впевнена, що він перетвориться на умовно Гео Лероса, який критикує все, що пов’язано з президентом. Але щоб зрозуміти, чи піде Разумков, після очевидного голосування за відставку, на мою думку, це очевидно відбудеться - треба розуміти, яка буде його позиція і на якій програмі він базується", - сказала Кравчук.

Окрім цього вона заявила, що зустрічі фракції, на яку "слуг народу" запрошував Разумков, не буде.

"У нас не буде в понеділок засідання фракції - ні окремо, ні разом із Разумковим. Якщо у когось виникнуть персональні бажання щось запитати, то, можливо, хтось це зробить, але це точно не буде засідання фракції, і це вже не змінить весь процес. Вранці будуть передані підписні листи, які були зібрані, це близько 200 людей з нашої фракції. І це станеться, ми маємо говорити реалістично", - сказала вона.

Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга народу"

Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади голови ВР поширюються вже давно.

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеційської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій і груп та Уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою, Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про нібито пропозиції депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

2 жовтня в Трускавці розпочався збір підписів народних депутатів від "Слуги народу" за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України. Протягом кількох годин "слуги" зібрали необхідну кількість підписів. Процедуру відкликання Разумкова з посади фракція розпочне вже сьогодні.

Автор: Олександр Топчій