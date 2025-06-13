Україна провела успішні випробування власної балістичної ракети "Сапсан", і тепер її запустять у серійне виробництво. Про це в статті для LIGA.net розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
"У липні 2024 року відбулися перші успішні випробування першої балістичної ракети", – заявив експерт.
Він зауважив, що балістичні ракети є більш потужними, ніж крилаті, та мають велику швидкість. Наприклад, український "Сапсан" під час випробувань досяг швидкості у 5,2 махів, або приблизно приблизно 6370 км/год. Для порівняння: американська ATACMS має швидкість приблизно 3 маха, а російський "Іскандер-М" – близько 6 махів.
Важливою перевагою балістичних ракет є їхня параболічна траєкторія польоту, яка значно ускладнює її перехоплення звичайними зенітно-ракетними комплексами.
"Це на практиці довели навіть старі американські балістичні ракети ATACMS, які противник не зміг перехопити", – зауважив Бадрак.
У травні 2025 року "Сапсан" була вперше застосована вже у бойових умовах, і теж успішно, каже Бадрак. За його даними, ракета знищила російський військовий об'єкт на дистанції близько 300 кілометрів.
Аналітик повідомив, що тепер "Сапсан" піде в серійне виробництво, і, як його запевнили у Міноборони, для цього немає перешкод.
З технічних характеристик ракети також відомо, що вона несе бойову частину вагою 480 кг. Для порівняння у вже згаданої ATACMS маса бойової частини у фугасній версії складає 227 кг.
"Тож можна передбачати, що Україна вже на шляху до ракетного нарощування, і це важливо не тільки для сьогодення, а й для забезпечення майбутнього держави і нації", – підсумував експерт.
Новинки українських озброєнь
Як писав УНІАН, Україна почала успішно застосовувати на фронті ударно-розвідувальні безпілотні комплекси Bulava, які називають українською відповіддю на російський "Ланцет".
Також ми розповідали, що на озброєнні Сил оборони з’явилися нові гексакоптери "Волиняка", які призначені для полювання на важкоброньовану техніку.