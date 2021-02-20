Прем’єр підкреслив, що Революція гідності визначила незворотність європейського шляху країни.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав Революцію гідності визначальною історичною подією для України.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте такожДень Героїв Небесної Сотні – сьогодні сьомі роковини розстрілів на Майдані

"Десятки людей віддали життя, захищаючи українські цінності. Це були різні люди: студенти, успішні підприємці, пенсіонери, з різних куточків України та із закордону. Наймолодшому було 17 років, а найстаршому — 82. Але всіх їх об’єднувало почуття гідності та честі, готовність відстоювати власні права та свободи", - нагадав очільник уряду.

Шмигаль назвав Революцію гідності визначальною історичною подією для України і підкреслив, що вона визначила незворотність європейського шляху країни.

"Це висока відповідальність і спільне завдання кожного з нас — побудувати сильну й квітучу європейську Україну, за яку віддали життя учасники Революції гідності, а також ті, хто продовжив захищати цінності Євромайдану від російської агресії", - написав він.

День Героїв Небесної Сотні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна