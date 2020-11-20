Неля Штепа за 300 тисяч доларів і обіцянку посади секретаря міськради пішла на демарш проти своєї ж партії, підтримавши кандидата на пост міського голови Слов'янська від ОПЗЖ.

Про це в прямому ефірі телеканалу «Наш» заявила правозахисниця Олена Бережна.

«Вона зрадила свою партію. Зрадила всіх людей, які їй допомагали, завдяки яким вона на волі. І тепер пропонує всім підтримати кандидата від ОПЗЖ. Як з'ясувалося, вона просто отримала гроші. 300 тисяч доларів. І їй запропонували посаду секретаря в коаліції з ОПЗЖ. Для мене це шок. З сьогоднішнього дня вона не бере трубку, не відповідає на дзвінки. Те, що вона зробила – це підлість. Цьому немає ніякого пояснення. Таким чином, ОПЗЖ скуповує депутатів», – зазначила Олена Бережна, директор Інституту правової політики і соціального захисту.

Так само Бережна зазначила, що Штепа неодноразово звинувачувала Наталія Королівську в спробах посадити її до в'язниці.

«Моя дочка, відома правозахисниця Ірина Бережна, разом з нашим інститутом підключила всі міжнародні організації і домоглася звільнення Нелі Штепи з в'язниці. З початком місцевих виборів Неля звернулася до мене за підтримкою. Вона говорила, що ОПЗЖ практично крім крадіжок нічого не робить. Штепа завжди неприємно озивалася про Королевську. Говорила про те, що вона (Королівська) хотіла посадити її до в'язниці і робить різні інші некоректні речі. Я переконала керівництво партії прийняти її. А вона зрадила всіх нас, і виборців», – заявила Бережна.

Як стало відомо раніше, «Партія миру і розвитку» скористаються правом на відкликання депутата Штепи з міської ради в зв'язку з порушенням партійної дисципліни і моральних норм.

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Автор: УНІАН