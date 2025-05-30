Водночас, Україна хоче завчасно отримати від РФ проєкт "меморандуму" про шляхи до перемир'я, щоб ознайомитись з ним до початку наступного раунду переговорів.

Україна зацікавлена у новому раунді переговорів з делегацією Російської Федерації, які можуть відбутися у Стамбулі 2 червня, щоб цього року закічити війну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у Києві.

Як сказав Сибіга, в Україні зацікавлені, щоби продовжились зустрічі з росіянами у Туреччині.

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"Тому що ми хочемо закінчити цю війну цього року, і ми зацікавлені у встановленні перемир'я - чи це на 30 днів, чи це 50 днів, чи це на 100 днів - Україна (готова) відкрито це обговорювати напряму з Росією. Ми це підтвердили під час останньої зустрічі нашої делегації з російською стороною (16 травня у Стамбулі - УНІАН)", - відзначив Сибіга.

Як нагадав український міністр, "Україна за результатами зустрічі в Стамбулі, вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема - щодо параметрів майбутнього перемир'я".

"Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Це також було обіцяно і американській стороні. Тому для того, щоби наступна зустріч, яка планується, була субстантивною і предметною, важливо отримати завчасно документ, і для того, щоби делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій", - наголосив Сибіга.

Своєю чергою, глава МЗС Туречсини Фідан сказав, що вірить у можливість прогресу на переговорах.

"Щодо питання відновлення переговорів у Стамбулі, ми віримо, що поки стіл переговорів активний, завжди можливий прогрес", - наголосив Фідан.

Зокрема, домовлення сторін декларувати позиції щодо перемир'я він вважає прогресом.

Що має зробити РФ, аби відкрити дорогу до ширших перемовин ?

Як зазначив Сибіга, РФ спочатку має погодитися на беззастережне припинення вогню. Наразі "м'яч" перебуває на стороні Росії, аби здійснити необхідні кроки і перейти до ширших перемовин щодо наближення справедливого всеосяжного стійкого миру. Сибіга наголосив:

"Україна віддана мирним зусиллям. Ми прийняли пропозицію США щодо зупинення вогню, щодо перемир'я. Зараз м'яч на російській стороні. Росія повинна прийняти беззастережне перемир'я, що відкриє дорогу до подальших ширших перемовин щодо наших мирних зусиль, щодо наближення справедливого всеосяжного стійкого миру для України".

У цьому зв'язку, як відзначив український міністр, потрібно тиснути на Росію для того, щоби "почути від них чітке "так" перемир'ю".

Також глава МЗС України додав, що 16 травня під час зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі було три домовленості - обмін військовополоненими, обмін баченнями щодо параметрів перемир'я і приступити до роботи командам щодо формату, місця і часових рамок майбутньої зустрічі на рівні президентів - за участі Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

"І звичайно, що ми вітатимемо, якщо ця зустріч відбудеться у більш розширеному форматі, зокрема, за участі президента Трампа", - сказав Сибіга.

Мирні переговори - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, Україна 28 травня передала Росії документ щодо припинення вогню, але, у відповідь, росіяни нічого ще не надавали.

В МЗС України вимагають від росіян негайно передати їхній документ і не гальмувати мирний процес. Російська сторона затягує з передачею проєкту "меморандуму" через можливі наявні в ньому нереалістичні ультиматуми.

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