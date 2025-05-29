В МЗС України вимагають від росіян негайно передати їхній документ і не гальмувати мирний процес.

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що російська сторона затягує з передачею проєкту "меморандуму" з російською позицією щодо припинення вогню через наявні в ньому нереалістичні ультиматуми. Про це повідомив у мережі X речник МЗС України Георгій Тихий.

"Cтрах росіян надіслати Україні їхній "меморандум" засвідчує те, що, імовірно, він містить нереалістичні ультиматуми, і вони бояться розкрити, що вони гальмують мирний процес", - наголосив Тихий.

Водночас, речник додав, що якщо це не так, то росіяни повинні передати документ негайно, як про це вже говорив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, і "припинити грати у ці ігри", бо це "лише доводить, що вони напевно хочуть, аби наступна зустріч була пустою".

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Переговори про мир в Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 травня між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Після неї Путін заявив, що припинення вогню з Україною можливе після "досягнення відповідних домовленостей", і що Росія "готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій".

Міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював делегацію України на переговорах з росіянами у Стамбулі 16 травня, напередодні повідомив, що передав російській стороні документ з українською позицією щодо умов майбутнього миру. Він очікує від Москви передачі меморандуму у відповідь до зустрічі, яку очікує не раніше 2 червня.

Україна вже зв'язувалася з РФ, аби отримати російський меморандум, але досі росіяни цього не зробили.

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