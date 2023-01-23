Депутат анонсував нові кадрові рішення.

Заступника генерального прокурора Олексія Симоненка звільнили з посади.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. Водночас джерела "Української правди" повідомляють, що Симоненка попросили написати заяву на звільнення.

"Звільнили Кирила Тимошенко (заступник ОП. Скоріш за все правда замість нього буде Олексій Кулеба, який губернатор). Плюс правда, що мінус деякі губернатори. Ну і звільнили заступника Генпрокурора Олексія Симоненко", - написав Железняк.

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За його інформацією, ближче до лютого очікуються щонайменше три кадрових рішення по Кабінету міністрів України.

Скандал навколо Симоненка

Нагадаємо, сьогодні журналіст Михайло Ткач повідомив, що Симоненко цієї зими провів 10-денну відпустку у Іспанії. Фотографії з відпочинку оприлюднила дружина заступника генпрокурора у Instagram.

Він поїхав у Марбелью попри те, що у грудні президент України Володимир Зеленський заборонив політикам та чиновникам відпочивати за кордоном під час війни.

"Вибачте, якщо хтось із політичного класу України думає, що коли він спускається на лижах з гори, то цим мотивує солдатів підніматися з окопів і йти в наступ – це ознака божевілля. І таких у політиці не буде" , - сказав тоді президент.

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