Світова спільнота не визнає Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

Народний депутат від «Слуги народу» Євген Шевченко розповів подробиці своєї скандальної поїздки до Олександра Лукашенка в Мінськ.

Про це йшлося в ефірі Свободи Савіка Шустера.

Шевченко заявив, що Лукашенко ним зацікавився після того, як він розвісив у парламенті державний прапор Республіки у відповідь на демонстрацію депутатами біло-червоно-білого прапора учасників протестів проти режиму.

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У цій розмові «слуга» зізнався у любові до Лукашенка, якого світова спільнота не визнає законно обраним президентом Білорусі.

«Я справді люблю Лукашенка як політика. Він харизматичний, він народний президент для мене. І я попросив помічника десь терміново купити для мене державний прапор і на противагу цьому заніс його до зали. Це помітив Олександр Григорович, і в результаті він просто запросив мене на зустріч», – відповів Шевченко.

Він також заявив, що займався гуманітарними питаннями, начебто за такої комунікації від смерті були врятовані понад 500 громадян України. Також депутат згадав про постраждалі економічні зв’язки з Республікою.

Зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком в Білорусі.

При цьому Україна не визнає легітимність перебування Лукашенка на посаді президента РБ, з урахуванням ходу виборчої кампанії в Білорусі і жорстокого придушення протестів проти результатів президентських виборів 2020 року.

Після президентських виборів режим Лукашенка неодноразово робив недружні заяви на адресу України, звинувачуючи її у втручанні у внутрішні справи Білорусі.

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Автор: Яна Ставська