Нардеп акцентував, що відповідний законопроєкт пройшов перше читання, і до нього є перелік зауважень.

Народні депутати України самі не порушували питання надання корупціонерам можливості укладати угоди зі слідством, це "надійшло від партнерів", пояснив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі, коментуючи ухвалення відповідного законопроєкту.

"Законопроєкт №11340. Декілька ключових позицій щодо нього. Депутати взагалі не піднімали питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях. Це надійшло від наших партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan. Сьогодні голосували урядову версію, тому що уряд визначений перемовником з ЄС по цьому плану", - зазначив Арахамія.

Він додав, що наразі пройшло перше читання, і "в нас є перелік зауважень у письмовій формі від САП та ВАКС, які мають цим механізмом користуватись".

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"Угода - це право прокуратури, а не обов’язок. Сподіваюсь, що сьогодні ні в кого, особливо в середовищі громадських активістів, немає сумнівів у доброчесності та професійності керівника САП Олександра Клименка", - зауважив депутат.

Голова фракції підкреслив, що фінальна версія законопроєкту все одно проходитиме "залік" від міжнародників. "Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях", - написав Арахамія.

Як відомо, раніше сьогодні, 18 липня, Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості (№11340).

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що ним, зокрема пропонується доповнити частину третю статті 53 ККУ положеннями, що передбачають виключно щодо корупційних правопорушень, правопорушень, пов’язаних з корупцією, застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості у випадках, коли таке покарання не передбачено в санкції статті.

Як повідомляв УНІАН, у квітні портал "Опендатабот" зазначив, що Львівська область стала лідером за кількістю корупціонерів в Україні у 2023 році.

Так, протягом трьох останніх років лідером щодо кількості винесених вироків стала Львівська область. Кількість записів від початку повномасштабної війни знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то торік - лише 192.

Далі в рейтингу йде Київська (188), Одеська (181), Дніпропетровська (176) та Вінницька (169) області.

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