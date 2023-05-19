18 травня він не був присутнім на засіданні Київської міської ради.

У фракції "Слуга народу" в Київраді не знають, куди подівся їх однопартієць Владислав Трубіцин, який був викритий на мільйонному хабарі та випущений під заставу. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" в Київраді Андрій Вітренко у коментарі "Цензор.НЕТ".

"Наразі я не можу ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію (про ймовірну втечу депутата Трубіцина за кордон. – Цензор.НЕТ). Я точно не знаю. Але він повідомив, що він не буде присутнім, тому що йому потрібно зробити деякі речі, пов’язані з його особистим здоров’ям", - заявив Вітренко, коментуючи поширену у ЗМІ інформацію про ймовірну втечу Трубіцина за кордон.

Вітренко також зазначив, що не володіє інформацією, чи був дозвіл на виїзд Трубіцина за кордон та який орган міг видати депутату Київради такий дозвіл.

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Коментуючи ймовірність вжиття заходів щодо Трубіцина з боку "Слуги народу" у разі доведення у судовому порядку фактів корупції, Вітренко зазначив: "Ми будемо діяти в межах і спосіб, передбачений законом України про місцеве самоврядування і про місцеві вибори".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, спійманий на хабарі Трубіцин 17 травня не прийшов до суду, тому що вже втік з України, попри "електронний браслет". 18 травня він також не був присутнім на засіданні Київської міської ради.

Як повідомлялося, 9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київради Трубіцина та його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди. За даними НАБУ, вони брали хабарі за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі. Справу надіслали в суд у жовтні 2022 року. Підготовче провадження тривало майже пів року, а на початку квітня справу призначили до розгляду по суті. Наступне засідання має відбутися 30 травня.

Також раніше головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомляв, що "слуга народу" Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і, користуючись ним, ходив з фіктивними перевірками по ринках Харківщини.

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