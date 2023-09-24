Маккарті пояснив, що прибрати допомогу Україні з бюджету Держдепартаменту та закордонних операцій "стає дедалі важче".

Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті збереже допомогу Україні в законопроекті про фінансування Пентагону, попри свої попередні слова про наміри вилучити її.

Він вирішив залишити ці кошти після того, як зрозумів, що в іншому бюджетному законопроекті – про фінансування Державного департаменту та закордонних операцій – також передбачені гроші для України, пише The Hill,

Маккарті пояснив, що прибрати допомогу Україні з бюджету Держдепартаменту та закордонних операцій "стає дедалі важче", тому він вирішив залишити гроші для Києва в обох проектах.

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Наступного тижня Палата представників має провести єдине процедурне голосування стосовно чотирьох законопроєктів про асигнування, зокрема фінансування Пентагону, Державного департаменту та закордонних операцій.

$300 млн, про які йдеться, стосуються фінансування програми "Допомога Україні в забезпеченні безпеки", яка працює з 2014 року, коли РФ вторглась в Україну.

Допомога США Україні

Нещодавній візит українського президента Володимира Зеленського Вашингтон був присвячений заклику до збільшення військової підтримки України.

За словами сенатора Чака Шумера, під час зустрічі в Капітолії з десятками сенаторів Зеленський зробив похмуре попередження, що Україна програє війну проти РФ без допомоги,

Крім того, видання NYT зазначило, що візит Зеленського відбувся на тлі того, як опитування громадської думки показали зростаючу втому американського суспільства від війни, а республіканці заявили, що виступають проти останнього прохання Байдена до Конгресу про виділення $24 млрд на додаткову допомогу Україні.

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