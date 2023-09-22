Під час візиту до Вашингтона Зеленський намагався заручитися підтримкою критиків військової підтримки Києву.

Візит українського президента Володимира Зеленського Вашингтон був присвячений заклику до збільшення військової підтримки України. З цією метою він відвідав Капітолійський пагорб, Пентагон та Білий дім.

За словами сенатора Чака Шумера, під час зустрічі в Капітолії з десятками сенаторів Зеленський зробив похмуре попередження, що Україна програє війну проти РФ без допомоги, пише The New York Times (NYT).

Видання зазначило, що в Білому домі Байден заявив, що наступного тижня почнеться поставка таких довгоочікуваних танків Abrams. Він також визнав, що у нього немає іншого вибору, окрім як вірити в двопартійний прорив для продовження підтримки України.

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"Я розраховую на здоровий глузд Конгресу США. Альтернативи немає", - коротко прокоментував Байден.

NYT відзначив, що візит Зеленського відбувся на тлі того, як опитування громадської думки показали зростаючу втому американського суспільства від війни, а республіканці заявили, що виступають проти останнього прохання Байдена до Конгресу про виділення $24 млрд на додаткову допомогу Україні.

Всупереч настрою республіканців, американський президент все ж поспішив запевнити, що США - найбільший військовий спонсор України серед її західних союзників і залишаться з Києвом у довгостроковій перспективі.

У свою чергу Зеленський сказав, що він також отримав запевнення від республіканця, спікера Кевіна Маккарті, що Палата представників продовжить підтримувати військові зусилля України.

Він зазначив, що Україна не припинить контрнаступ взимку, і сподівається скористатися тим, що він вважає слабкостями Росії. "Ми не можемо зупинитися взимку. Це важко, але у нас є досвід минулого року", - зазначив Зеленський.

Візит Зеленського до США

У ніч на 19 вересня борт з подружжям Зеленських прибув до Нью-Йорка, де їх зустрічала посол України в США Оксана Маркарова.

Зеленський виступив на Генасамблеї ООН, а також провів ряд зустрічей. Серед інших відбулася зустріч з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Також був діалог з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілвою.

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