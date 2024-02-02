Мова йде про квартиру у Дніпрі, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.

Суд арештував нерухомість народного депутата України V-VII скликань від забороненої в Україні "Партії регіонів" Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії РФ.

Згідно з повідомленням Служби безпеки України, загальна вартість арештованої нерухомості "ексрегіонала" становить майже пів мільярда гривень.

Мова йде про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов.

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Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна. За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді "податків".

Крім того, Царьов уклав договір з підрозділом "Росгвардії" на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів. Гроші за такі послуги колишній "регіонал" сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії фігуранта за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Справа Царьова

Як повідомляв УНІАН, Царьов з 2014 року перейшов на бік Росії і активно допомагає їй знищувати Україну. Колишній депутат Верховної Ради втік до окупованого Криму. У 2023 р. Царьова у Криму підстрелили, повідомлялось про його критичний стан.

31 жовтня російські силовики заявили про затримання помічника виконавця цього замаху. Нібито це житель Ялти, який стежив за Царьовим і обладнав схованку зі зброєю "за завданням СБУ".

У Крим до Царьова приїздили зрадники – гауляйтери тимчасово окупованої частини Херсонської області, зокрема Володимир Сальдо відвідав його після "замаху".

У листопаді минулого року президент Володимир Зеленський підписав укази щодо застосування санкцій до 37 юридичних та понад 100 фізичних осіб, серед яких були ряд зрадників України, зокрема колишній народний депутат України Олег Царьов.

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