Візит Зеленського до США активно готують, наголосили на Банковій.

В Офісі президента розповіли, що наразі триває активна підготовка візиту Володимира Зеленського до США. Зустріч президента України з американським лідером Джозефом Байденом відбудеться орієнтовно в останні дні липня або на початку серпня поточного року.

Про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров.

"Зустріч планується на останні дні липня, перші дні серпня, приблизно в цьому діапазоні", — сказав Никифоров.

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За його словами, дата зустрічі лідерів трохи змістилася, але порадив "не робити з цього трагедію". При цьому речник президента спростував інформацію ЗМІ про те, що Білий дім відклав зустріч начебто через скандал зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз".

"Ця інформація не є правдою. Це залежить від логістичних та протокольних речей. Зустріч активно готують, дати узгоджують, ніхто нікому ультиматумів не ставлять", — заявив речник Зеленського.

Візит Зеленського до США: що відомо

7 червня Володимир Зеленський провів розмову із президентом США Джозефом Байденом. Байден запросив Зеленського відвідати Сполучені Штати цього літа.

Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського до Вашингтона перед самітом у Женеві 16 червня, де Байден зустрівся з російським президентом Путіним.

16 липня в Офісі президента заявили, що найближчими днями оприлюднять дату візиту Зеленського до США. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, президент Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден обговорять у Білому домі, зокрема, питання безпеки, "нормандського формату" та окупацію Криму та Донбасу Росією.

Раніше ЗМІ поширили інформацію, що Вашингтон пропонує перенести зустріч американського президента Джо Байдена та українського глави Володимира Зеленського на серпень замість липня.

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Автор: Вікторія Гордієнко