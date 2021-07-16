Потрібні конкретні дії і рішення щодо проекту "Північного потоку – 2", які будуть втілювати на практиці принципи, декларовані представниками США і Німеччини, підкреслив Подоляк.

В Офісі президента України вважають, що підсумки переговорів президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангела Меркель підтверджують те, що США і Німеччина усвідомлюють небезпеку спроб керівництва РФ збільшити тиск на Україну.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Зокрема, в Офісі президента констатують відсутність будь-яких негативних сигналів для України.

"За підсумками зустрічі були зроблені заяви, які в цілому відповідають попереднім позиціям сторін і при цьому підтверджують те, що і США, і Німеччина усвідомлюють небезпеку спроб керівництва Росії збільшити тиск на Україну та інші держави Центральної та Східної Європи", - заявив він.

Читайте такожУ Зеленського звинуватили Меркель у здачі інтересів України на користь РосіїТакож в Офісі президента виходять з того, що будь-які сигнали і заяви представників США і Німеччини не можуть зняти ту загрозу, яка об'єктивно існує через спроби Росії використовувати газ як політичну зброю в Європі вже на новому рівні – набагато більш небезпечному, ніж це було в попередні роки.

"Потрібні конкретні дії і рішення щодо проекту "Північного потоку – 2", які будуть втілювати на практиці принципи, декларовані представниками США і Німеччини. Робота над виробленням таких дій і рішень триває на всіх рівнях між Києвом, Берліном, Брюсселем і Вашингтоном, і ми очікуємо візиту президента України Володимира Зеленського в США для конкретизації такої роботи на вищому рівні українсько-американських відносин", - підкреслив радник керівника ОП.

Як відомо, президент США Джо Байден під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками переговорів 15 липня у Вашингтоні заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що газопровід "Північний потік-2" не повинен стати заміною транзиту газу через Україну.

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід" Північний потік-2 " побудований вже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати діючий контракт на транзит газу через Україну.

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Автор: Костянтин Гончаров