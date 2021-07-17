Три дні тому у Білому домі не змогли назвати точну дату зустрічі Зеленського та Байдена.

Вашингтон пропонує перенести зустріч американського президента Джо Байдена та українського глави Володимира Зеленського на серпень замість липня.

Про це повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на поінформовані джерела.

При цьому йдеться про зустріч напередодні 30-ї річниці Дня незалежності України, зауважує видання.

Читайте також"Їм не вдалося дійти до спільної позиції": в ОП прокоментували зустріч Байдена і МеркельВодночас три дні тому на брифінгу високопосадовець Білого дому не підтвердив, що зустріч Зеленського і Байдена планується саме у липні.

"Коли президент розмовляв з президентом Зеленським (йдеться про телефонний дзвінок напередодні женевського саміту з Путіним – ред.), він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми не уточнювали, у якому місяці це відбудеться. Ми все ще чекаємо на візит президента Зеленського у Білий дім цього літа, але поки не можемо оголосити дату", – відповів він на брифінгу 15 липня.

Раніше ЗМІ писали, що зустріч Байдена і Зеленського відтермінували начебто через зміну керівництва "Нафтогазу".

Напередодні зустрічі з Путіним Джо Байден зателефонував Володимиру Зеленському. З-поміж порушених тем сторони обговорили й можливий візит українського глави до США.

12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом наприкінці липня.

На майбутній зустрічі Зеленський планує порушити питання надання Україні ПДЧ у НАТО, підтримку економіки й ситуацію на Донбасі.

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Автор: Яна Ставська