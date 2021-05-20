Раніше Джо Байден запропонував Володимиру Путіну зустрітися влітку у Європі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Сполучені Штати координуватимуть з Україною питання, які обговорюватимуть стосовно неї на зустрічі президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив у коментарі журналістам.

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Зокрема, у міністра запитали, які перспективи на те, щоб президент України Володимир Зеленський швидше зустрівся з президентом США Джо Байденом, аніж це зробить президент РФ Володимир Путін.

"У нас же не Олімпійські ігри, - хто швидший, той і переміг. Головне - це якість дискусії. Тому ми не ставимо завдання зробити щось швидше. Якщо вийде зустрітися до - зустрінуться до, якщо ні - то зустрінуться після", - сказав Кулеба.

"Але головне, що Сполучені Штати будуть разом з нами координувати ті питання, які обговорюватимуться з Росією стосовно України", - заявив Кулеба.

Зустріч Байдена і Путіна: що відомо

13 квітня Путін і Байден провели телефонну розмову. За заявою прес-служби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту "у третій країні в майбутні місяці". Пізніше американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив можливість зустрічі лідерів Росії та США.

Фінляндія готова прийняти двосторонню зустріч президентів США та Росії.

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Автор: Віталій Саєнко