У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року Віктором Януковичем дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України.

Суд надав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про узурпацію влади колишнім президентом Віктором Януковичем.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора Шевченківський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України у кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України).

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

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У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року Януковичем дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України. Вони відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої законом «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни.

Довідка УНІАН. Восени 2010 Конституційний суд відновив дію Основного Закону в редакції 1996 року, визнавши порушення процедури внесення парламентом змін до Конституції від 8 грудня 2004 року. Таким чином повноваження на той час президента Януковича були суттєво розширені.

У цій справі Януковичу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Вікторія Токарєва