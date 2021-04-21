Президент Росії Володимир Путін згадав про екс-президента Віктора Януковича і Україну, говорячи про події в Білорусі у своєму щорічному посланні Федеральним зборам РФ.
Трансляцію послання вели ряд російських телеканалів.
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Говорячи про політику Росії на міжнародній арені, Путін, зокрема, зазначив, що у РФ є свої інтереси, які вона захищає і відстоюватиме в рамках міжнародного права.
"Разом з тим, у світі, на жаль, схоже вже всі звикли до практики політично мотивованих незаконних санкцій в економіці, до грубих спроб одних силами взяти під свою волю інших. На сьогодні така практика перетворюється на щось набагато небезпечніше. Маю на увазі факти прямої спроби організації в Білорусі державного перевороту і вбивства президента цієї країни, які стали недавно відомі", - сказав він.
Путін додав, що "можна як завгодно ставитися, наприклад, до президента України Януковича або до Мадуро у Венесуелі".
"Можна як завгодно до них ставитися, до того ж Януковича, якого теж мало не вбили і відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту. Можна мати будь-яку точку зору з приводу політики президента Білорусі Лукашенка. Але практика організації держпереворотів, планів політичних вбивств, у тому числі і вищих службових осіб, - це вже занадто", - заявив Путін.
За його словами, "ніхто не думає" про те, якби "спроба державного перевороту в Білорусі була реально зроблена".
"Як складалася б взагалі доля Білорусі - про це ніхто не думає. Оскільки ніхто не думав про долю України, коли державний переворот здійснювався в цій країні", - додав Путін.
Протести в Білорусі
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тіхановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менш як 2%.
- Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. По всій країні почалися страйки.
- У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей були затримані, багатьох з них при затриманні і в СІЗО сильно били. Сотні людей постраждали, загинули кілька людей.
- Європейський Союз не визнав результати виборів президента Білорусі і вважає Лукашенка нелегітимним президентом.
- 17 вересня Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах, водночас визнав Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає визнання його легітимності на посаді президента.
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