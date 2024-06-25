На початку засідання адвокати Тищенка просили суд закрити засідання для преси, але сторона обвинувачення виступила проти цього.

У вівторок, 25 червня, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для народного депутата Миколи Тищенка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя Олексій Соколов. Зокрема, суд задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і застосував стосовно Тищенка запобіжний захід у вигляді цілолобового домашнього арешту з носінням електронного браслету, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги.

На початку засідання адвокати Тищенка просили суд закрити засідання для преси, але сторона обвинувачення виступила проти цього. Зокрема, прокурори зазначили, що не бачили підстав проводити засідання у закритому режимі.

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Позиція сторони обвинувачення

Сторона обвинувачення зазначила, що у даному кримінальному провадженні є двоє підозрюваних: Микола Тищенко відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі потерпілого) та Костянтин Цубер.

За словами сторони обвинувачення, Тищенко "наказав" Цуберу і групі невстановлених озброєних осіб, зодягнених у військову форму, незаконно позбавити волі Дмитра Мазоху. Ця особа вважається потерпілою. Перед цим, Мазоха намагався з'ясувати підстави перебування цих озброєних осіб у громадському місці. Прокурори зазначають, що через це виникла "словесна перепалка", яка переросла у конфлікт.

Як відзначає сторона обвинувачення, Тищенко та інші особи не надали потерпілому якихось зрозумілих, логічних і обґрунтованих пояснень щодо своїх дій.

"Потерпілий не розумів, у зв'язку з чим його намагаються затримати та позбавити волі на той момент", – сказав прокурор і додав, що потерпілий намагався кликати на допомогу перехожих.

Сторона обвинувачення додає, що, окрім залякування, стосовно потерпілого застосовувався фізичний вплив. Зокрема, мало місце побиття і намагання придушити його руками.

Крім того, як пояснив прокурор, існують ризики, які обґрунтовують застосування запобіжного заходу. Зокрема, йдеться про ризик переховування нардепа від органів досудового розслідування і суду. Як вважає сторона обвинувачення, Тищенко може виїхати за кордон.

Ще одним ризиком названо можливість знищення, схову або спотворення важливих документів. За даними слідства, Тищенко вже знищив два мобільних телефони. Також до ризиків віднесено можливість незаконного впливу на свідка, іншого підозрюваного, експерта у даному кримінальному провадженні.

У цьому зв'язку, сторона обвинувачення просила задовольнити у повному обсязі клопотання про обрання цілодобового домашнього арешту для Тищенка.

Що кажуть Тищенко та адвокати

Адвокати Миколи Тищенка заперечували щодо ухвалення цього клопотання сторони обвинувачення. Вони вважають, що клопотання не відповідає нормам Кримінального процесуального законодавства. Захисники сумніваються в обґрунтованості підозри, яку оголосили Тищенку. Також захисники стверджують, що відсутні докази щодо скоєння Тищенком правопорушення.

Своєю чергою, Тищенко повідомив свою версію подій у Дніпрі. Зокрема, депутат сказав, що спочатку написав до правоохоронних органів заяву про те, що існує п'ять ухвал суду на обшук у місті Дніпро за 44 адресами, де "відбуваються шахрайські дії". За його словами, йдеться про ботоферми і казино.

"Сьогодні в країні, з'ясувалося, що будується... "кіберармія" на корить держави-агресора", – наголосив Тищенко.

Депутат стверджує, що за цими шахрайськими діями стоять "корупціонери", яких він назвав "кримінальною дев'яточкою на чолі з кримінальним ватажком на прізвище Жаба".

Водночас, за його словами, на його заяву ніхто не відреагував. У цьому зв'язку, він вирішив з'ясувати, що відбувається у Дніпрі в рамках роботи тимчасової слідчої комісії парламенту.

"Я вже повертався до машини. Тривали процесуальні дії. Мені на зустріч йшли три молоді хлопці. Один йшов з (дитячою) коляскою. І вони зухвало мене почали ображати", – сказав Тищенко і додав, що ці особи також скоювали булінг стосовно його помічниці.

За словами Тищенка, він звернувся до поліцейського, аби той припинив "атаку на народного депутата". При цьому, депутат стверджує, що лише двоє з цих трьох осіб показали посвідчення. Цими документами виявилися посвідчення учасників бойових дій. Але, як вважає Тищенко, поліцейський мав сумнів щодо "фото на цих документах". Потім було викликано представника ТЦК для додаткової перевірки документів.

Водночас, як сказав Тищенко, один з цих трьох людей вирвав з рук у його помічниці телефон. Депутат зазначив, що додатково було викликано поліцію, але, як він стверджує, поліцейські вчасно не приїхали.

Тищенко стверджує, що йому погрожували "зґвалтуванням його родини і його помічниці".

"Мене обіцяли вбити", – наголосив нардеп.

Разом з тим, депутат сказав, що ніколи не переховувався і переховуватися не буде. Також він стверджує, що усе, що про нього кажуть, є брехнею. Як вважає чиновник, особи, яких "захищає" прокуратура, є пов'язаними "з групою дев'яточки".

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